Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auf frischer Tat gestellt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Auf frischer Tat wurde am Sonntagmorgen ein 24-Jähriger beim Diebstahl auf einer Baustelle gestellt. Zeugen hatten den Täter gegen 01:00 Uhr dabei beobachtet, wie er in das Objekt in der Neubauerstraße eingedrungen war. Von der Baustelle wollte der Täter Baumaterialen entwenden. Polizeibeamte konnten den 24-Jährigen jedoch vorher festnehmen. (ml)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell