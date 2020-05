Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkohol und ohne Führerschein

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Da er an einer Tankstelle noch einen Einkauf erledigen wollte, machte sich ein 34-Jähriger am Samstagabend auf den Weg nach Ohrdruf. Seine Fahrt trat er alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis an. Um 23:50 Uhr wurde der VW-Fahrer in der Crawinkler Straße durch eine Polizeistreife kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,85 Promille. Die Einkaufsfahrt des 34-Jährigen wurde anschließend unterbunden. (ml)

