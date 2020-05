Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Messer und Drogen mitgeführt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Weil er kein Licht an seinem Fahrrad hatte, wurde am frühen Samstagmorgen ein 19-Jähriger am Ekhofplatz angehalten. Bei der Kontrolle des Fahrradfahrers wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel und ein verbotenes Messer gefunden. Beide Sachen wurden sichergestellt und jeweils Anzeige gegen den Gothaer erstattet. (ml)

