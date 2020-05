Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer betrunken unterwegs und gestürzt

Arnstadt, Triniusstraße (ots)

Am Samstag, den 08.05.2020 gegen 20:25 Uhr befuhr ein 34- jähriger Fahrradfahrer in Arnstadt die Triniusstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte dieser vor der Hausnummer 24 auf die Straße und verletzte sich dabei am rechten Ohr. Ein im Ilm-Kreis-Klinikum Arnstadt durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 2,03 Promille. Die Durchführung einer Blutentnahme erfolgte. Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde gegen den 34- jährigen erstattet.

(sg)

