Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kühlschrank entwendet

Arnstadt, Brauhausstraße (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte verschafften sich am Freitag, den 08.05.2020 gegen 05:15 Uhr durch die unverschlossene Tür des Brauhaus-Hotels in Arnstadt Zutritt zu den dortigen Räumlichkeiten. Dort entwendeten der oder die unbekannten Täter einen Speisenkühlschrank mit 15 darin befindlichen Lunchpaketen. Der entstandene Beuteschaden wurde mit etwa 1080,-EUR beziffert. Zu vorgenannter Diebstahlshandlung werden Zeugen gesucht, welche Beobachtungen zu einer männlichen Person gemacht haben, welche zwischen 05:00 Uhr und 05:45 Uhr mit einer Sackkarre und einem Fahrrad am Tatort unterwegs war. Hinweise dazu nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-6010 und unter Angabe des Aktenzeichens ST/0103769/2020 gern entgegen.

(sg)

