Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall nach Vorfahrtsfehler

Mihla (Wartburgkreis) (ots)

Ein 81-jähriger Renault-Fahrer bog gestern Vormittag von der Schulstraße in die Eisenacher Straße ab. Er beachtete dabei nicht die Vorfahrt eines 58-jährigen Ford-Fahrers, der die Eisenacher Straße befuhr. Es kam zu einer Kollision der beiden Pkw. Die Fahrer blieben unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstanden Schäden von insgesamt 5.500 Euro. (as)

