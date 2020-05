Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu schnell und unter Alkohol unterwegs

Seebach (Wartburgkreis) (ots)

Ein Pkw VW fiel in der Nacht von Freitag auf Samstag einer Polizeistreife durch eine deutliche Geschwindigkeitsübertretung in der Neuen Straße auf. In der Hauptstraße erfolgte eine Verkehrskontrolle. Trotz starken Atemalkoholgeruchs verweigerte der 19-jährige Fahrer einen Alkoholtest. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Das Fahrzeug musste der Fahrer stehen lassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell