Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Teile von geparkten Traktor gestohlen - Zeugenaufruf

Sättelstädt (Wartburgkreis) (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 07.05.2020, 17.00 Uhr bis Freitag, 08.05.2020, 07.00 Uhr wurden von einem in der Hörselstraße unter der Autobahnbrücke geparkten Ackerschlepper mehrere Anbauteile entwendet. Der oder die unbekannten Täter montierten einen Schnellwechselrahmen und die Anhängerkupplung ab und entwendeten überdies acht Sicherungsbolzen. Die Anbauteile haben einen Gesamtwert in vierstelliger Höhe. Wer konnte im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Hörselstraße wahrnehmen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0103385/2020 entgegen. (as)

