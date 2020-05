Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach räuberischen Diebstahl gesucht

Gotha (ots)

Gestern Nachmittag wollte eine 20-Jährige gegen 14.50 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Oststraße den Kassenbereich passieren, ohne gänzlich zu zahlen. Sie hatte sich mehrere Flaschen Bier in den Rucksack gesteckt, wollte aber nur eine Flasche zahlen. Die 31-jährige Kassiererin sprach die junge Frau auf den Diebstahl an, die sofort flüchtete. Auf dem Parkplatz konnte sie gestoppt werden. Sie wehrte sich und versuchte, mit einer Flasche zu schlagen. Die 31-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0102992/20 entgegengenommen. (ah)

