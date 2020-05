Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rauch in der Wohnung

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Mittag kam es zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung im Wolfstal. Nach aktuellem Erkenntnisstand schmolz ein Gegenstand auf einem Herd und verursachte so die Qualmentwicklung. Die Feuerwehr, der Notarzt und die Polizei kamen zum Einsatz. Es wurde niemand verletzt. Bis auf Rußanhaftungen in der Küche kam es zu keinem Schaden. (mwi)

