Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall Am Riesenlöffel

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 60-Jähriger befuhr gestern Nachmittag mit seinem Renault den Rehestädter Weg in Richtung der Straße 'Am Riesenlöffel'. An der Kreuzung der beiden Straßen wollte der Mann einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines 43-jährigen BMW-Fahrers, der Am Riesenlöffel in Richtung Thöreyer Straße fuhr. Durch die Kollision wurde die 42-jährige Beifahrerin im BMW leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. (mwi)

