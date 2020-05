Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Fahren unter berauschenden Mitteln

Wartburgkreis (ots)

Gestern Abend stellten die Beamten der Eisenacher Polizei mehrere Fahrzeugführer fest, die ihre Pkw unter dem Einfluss berauschender Mittel führten. So verlief gegen 19.45 Uhr in Herda in der Anton-Schlecker-Straße ein Drogentest mit einem 48-jährigen VW-Fahrer positiv auf die Stoffe Amphetamin und Methamphetamin. In der Bahnhofstraße in Creuzburg wurde gestern gegen 19.30 Uhr eine 32-Jährige mit seinem Ford kontrolliert. Ein Drogentest verlief ebenfalls positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Mit beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Weiterhin wurde gegen 20.30 Uhr, ebenfalls in der Bahnhofstraße in Creuzburg, ein Atemalkoholtest mit einem 56-jährigen Fiat-Fahrer durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Ein anschließender, gerichtsverwertbarer Test ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Gegen alle genannten Fahrzeugführer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihnen allen untersagt. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell