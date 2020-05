Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Radfahrer

Gospenroda (Wartburgkreis) (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern Abend auf der Eichelstraße. Ein 67-Jähriger fuhr mit seinem VW in Richtung der Straße 'Im Unterland', in die er nach links einbiegen wollte. Von hinten näherte sich ein 55-jähriger Radfahrer, der den langsamer werdenden VW überholen wollte. Beim Abbiegen des Pkw stieß der Fahrradfahrer gegen den VW und verletzte sich dabei leicht. Er musste anschließend in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht werden. (mwi)

