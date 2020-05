Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hausfassade beschmiert - Zeugen gesucht

Kirchheim (Ilm-Kreis) (ots)

Im Tatzeitraum vom 06.05.2020, 18.00 Uhr bis 07.05.2020, 08.00 Uhr wurden an einem Wohnhaus in der Straße Am Sand durch Unbekannte Farbschmierereien aufgebracht. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0102957/2020 entgegengenommen. (ah)

