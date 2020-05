Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Verletztem

Wahlwinkel (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer befuhr gestern am frühen Abend mit seinem Suzuki die L1027 zwischen Leina und Wahlwinkel. Da er weiter auf die BAB 4 auffahren wollte, bog er von der L1027 auf die L1026 in Richtung Autobahn ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 72-jährigen VW-Fahrers, der die L1026, ebenfalls in Richtung Autobahn befuhr. Es kam zur Kollision, bei der der 25-Jährige leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (mwi)

