Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Fleischereifiliale eingebrochen - Zeugen gesucht

Gehren (Ilm-Kreis) (ots)

In der Zeit vom 06.05.2020, 19.30 Uhr bis 07.05.2020, 06.15 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Fleischerei-Filiale in einem Einkaufsmarkt in der Residenzstraße. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und durchwühlten die ausgelegten Waren. Durch die Unbrauchbarmachung der Wurstwaren entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Ob der oder die Täter etwas entwendeten, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03677-601124 und 0102468/2020 entgegen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell