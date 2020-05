Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Keller aufgebrochen - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Gestern, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr, wurden insgesamt 13 Kellerabteile in einem Wohnblock in der Lindemannstraße aufgebrochen. Der oder die Täter entwendeten nach bisherigen Erkenntnisstand folgende Gegenstände:

* eine Bohrmaschine * einen Bauschrauber * diverse Kleinwerkzeuge * einen Desktop-PC, schwarz, AMD-Prozessor * einen Dekorationsfigur -Weihnachtsmann auf Fahrrad- * eine Zitter (Musikinstrument) * ein 3-stufiges Blumenregal, weiß

Die gestohlenen Gegenstände haben einen Wert im hohen dreistelligen Bereich. Der Sachschaden beläuft sich auf über 250 Euro. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die in der betreffenden Zeit verdächtige Personen im Bereich der Lindemannstraße wahrgenommen haben oder Hinweise zum Verbleib der entwendeten Gegenstände geben können. Informationen werden unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0102182/2020 entgegen genommen. (mwi)

