Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogenfahrt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Straße 'An der Brunnenkunst' wurde gestern am späten Nachmittag ein 32-Jähriger mit seinem VW angehalten. Eine Drogentest verlief positiv auf Cannabis. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,4 Promille. Eine Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde dem VW-Fahrer untersagt. (mwi)

