Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Eisenach (ots)

Gestern Nachmittag, kurz von 16.30 Uhr, kam ein 56-Jähriger mit seinem Kymco Motorrad zu Sturz als der die Kapellenstraße in Richtung Philipp-Kühner-Straße befuhr. Nach aktuellem Erkenntnisstand kam der Motorradfahrer auf abschüssiger Fahrbahn ins Rutschen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach dem Sturz schlitterte der Mann mit seinem Motorrad in den Polo einer entgegenkommenden 20-Jährigen. Er verletzte sich leicht und musste anschließend in eine Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (mwi)

