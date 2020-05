Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit zwei Verletzten

Gotha (ots)

Heute Nacht, kurz nach 03.00 Uhr, befuhr ein 37-Jähriger mit seinem Skoda die B7 in Richtung Tüttleben. Im Bereich der Ortsumfahrung befand sich eine gesperrte Straßenbaustelle, die der Fahrer übersah und in der Folge über einen Kieshaufen fuhr. Der Skoda sprang darüber und überschlug sich anschließend. Der Skoda-Fahrer, als auch der zweite Insasse, ein 24-Jähriger, wurden leicht verletzt. Sie mussten anschließend in Krankenhäuser zur Behandlung gebracht werden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es musste später abgeschleppt werden. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell