Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch bei Versanddienst - Zeugen gesucht

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Nacht, gegen 23.30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Filiale eines Versanddienstes in der Wilhelmstraße ein. Der oder die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten Bargeld und Briefmarken in noch nicht bezifferter Höhe. Es entstand ebenfalls Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im betreffenden Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeug in der Wilhelmstraße wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03621 - 781424 oder 03691 - 261124 entgegen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell