Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl eines Tablets - Öffentlichkeitsfahndung

Ilmenau (ots)

Am Nachmittag des 21.12.2019 betrat ein bislang unbekannter Täter einen Supermarkt in der Weimarer Straße. Er nutzte in der Folge eine unbeobachteten Moment und entwendete ein im Kassenbereich befindliches Tablet der Marke Apple, Typ I-Pad. Bei der Tat wurde der Mann von Überwachungskameras im Supermarkt aufgezeichnet. Der Täter ist höchstwahrscheinlich an beiden Händen tätowiert.

Die Polizei Ilmenau fahndet mit Bildern aus den Überwachungskameras nach dem unbekannten Täter. Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und unter der Bezugsnummer 0320208/2019 entgegen. Ein gerichtlicher Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes zur Veröffentlichung der Fotos zu Fahndungszwecken in der Öffentlichkeit liegt vor. (mwi)

