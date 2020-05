Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Dankmarshausen (Wartburgkreis) (ots)

In der Nacht vom Sonntag, 03.05.2020 zum Montag, 04.05.2020, in der Zeit von 00.00 Uhr und 02.30 Uhr, wurde in der Berkaer Straße ein Pkw durch einen oder mehrere Unbekannte vorsätzlich in Brand gesetzt. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Kriminalpolizei Eisenach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum Personen- oder Fahrzeugbewegungen in der Berkaer Straße wahrgenommen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03621 - 781424 oder 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0099314/2020 entgegen. (mwi)

