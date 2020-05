Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung und Diebstahl aus Schule

Ilmenau (ots)

In der Zeit von gestern Nachmittag bis heute früh drangen Unbekannte gewaltsam in ein Förderzentrum im Neuhäuser Weg ein. Der oder die Täter verwüsteten im Gebäude ein Zimmer und brachen mehrere Schließfächer auf. Es wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Ebenfalls wurden mehrere Geräteschuppen auf dem Schulgelände gewaltsam geöffnet, aus denen aber nach aktuellem Erkenntnisstand nichts entwendet wurde. Es entstand Sachschaden von über 1.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Ilmenau unter der Telefonnummer 03677 - 6011124 und der Bezugsnummer 0100690/2020 entgegen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell