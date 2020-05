Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Pkw angegriffen

Gotha (ots)

In der Nacht vom Sonntag zum Montag brachen Unbekannte im Stadtgebiet zwei Pkw auf. Bei einem dritten Pkw wurde dies zumindest versucht. Es handelte sich zum Einen um einen grauen Kia Cerato, der in der Sundhäuser Gasse parkte und aus dem ein Navigationsgerät der Marke TomTom entwendet wurde. Zum Zweiten stand ein silberner Honda Civic in der Gayerstraße, aus dem Zigaretten gestohlen wurden. In der Lindenauallee wurde versucht, in einen schwarzen Ford C-Max einzubrechen. Nach aktuellem Erkenntnisstand entstand Sachschaden von insgesamt über 2.500 Euro. Die Polizei Gotha nimmt Hinweise zu den Taten und den Tätern unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0099645/2020, 0099821/2020 oder 0100169/2020 entgegen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell