LPI-GTH: Einbruch in mehrere Keller - Zeugenaufruf

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Zu einem Einbruch in insgesamt zehn Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Max-Küstner-Straße kam es in der Zeit vom Sonntag, 03.05.2020, 09.00 Uhr, zum Montag, 04.05.2020, 10.30 Uhr. Unbekannte entwendeten daraus nach bisherigen Erkenntnissen folgende Gegenstände:

* E-Bike, Marke Pegasus, Typ Premio EVO 10, schwarz * E-Bike, Marke Cube, Typ Reaction Hybrid One 400, grün * Bluetooth-Lautsprecher * Ladegerät, Marke Bosch * Fahrradschloss, schwarz.

Die gestohlenen Gegenstände haben insgesamt einen Wert von ca. 5.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute geben können. Informationen bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0099899/2020. (mwi)

