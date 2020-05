Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch - Zeugen gesucht

Sülzenbrücken (Ilm-Kreis) (ots)

Zu einem Einbruch in ein Kellerabteil eines Wohnhauses in der Straße 'Am Anger' kam es in der Zeit vom Sonntag, 03.05.2020, 14.15 Uhr, bis Montag, 04.05.2020, 13.20 Uhr. Unbekannte drangen in die Kellerparzelle ein und entwendeten dort diverses Werkzeug sowie eine einen Action-Cam. Bei den gestohlenen Werkzeugen handelt es sich um:

Knarrenkasten-Set, grün, Hersteller Lidl Werkzeugkoffer-Set, schwarz, Hersteller Lidl Akku-Schrauber, rot, Marke Einhell Schraubendreher-Set, rot, Hersteller Lidl.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0100105/2020 entgegen. (mwi)

