Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch - Zeugenaufruf

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

In der Zeit vom 15.04.2020 bis 03.05.2020, 13.00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Straße 'Am Rotberg' ein. Der oder die Täter entwendeten diverse HiFi-Geräte im Gesamtwert von über 400 Euro. Die Polizei Eisenach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0099053/2020 entgegen. (mwi)

