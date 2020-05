Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht im Neubaugebiet - Zeugen gesucht

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es in der Zeit vom Samstag, 02.05.2020, 17.30 Uhr, bis heute, 13.05 Uhr, in der Straße 'Am Herrenstück'. Dabei wurde ein geparkter weißer VW Tiguan durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer im Heckbereich beschädigt. Der Verursacher verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen der Tat unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0099083/2020. (mwi)

