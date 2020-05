Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch im Autolackiererei - Zeugen gesucht

Hohenkirchen (Landkreis Gotha) (ots)

Samstagnacht, gegen 23.00 Uhr, drangen Unbekannte in das Gebäude einer Autolackiererei in der Straße 'Im Hanfgarten' ein. Dort entwendeten der oder die Täter zahlreiche Lackdosen, einen Staubsauger und Werkzeug im Gesamtwert von ca. 8.000 Euro. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde das Beutegut mit einem Fahrzeug abtransportiert. Es entstand Sachschaden am Gebäude von ca. 200 Euro. Die Polizei in Gotha nimmt Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer 03621 - 7811124 und der Bezugsnummer 0099756/2020 entgegen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell