Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit verletzter Radfahrerin

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Mittag befuhr ein 47-Jähriger mit seinem VW Transporter die Ichtershäuser Straße in Richtung Innenstadt. In gleicher Richtung fuhr eine 68-Jährige auf ihrem Fahrrad. An der Einmündung in die Straße Am Bahnhof wollte der Transporterfahrer nach rechts abbiegen und übersah die geradeaus fahrende und vorfahrtsberechtigte Radfahrerin. Es kam zur Kollision, wodurch die 68-Jährige stürzte und leicht verletzt wurde. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus zur medizinischen Behandlung gebracht. Es entstand kein Sachschaden. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde gegen den VW-Fahrer eingeleitet. (mwi)

