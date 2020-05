Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Friedhofsgebäude

Schwarzhausen (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit vom letzten Montag, 27.04.2020, bis heute früh brachen Unbekannte in ein Lagergebäude am Friedhof in der Emsetalstraße ein. Der oder die Täter entwendeten insgesamt drei Rasenmäher, zwei Astscheren und einen manuellen Hochentaster im Gesamtwert von über 3.000 Euro. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei in Gotha nimmt Hinweise unter 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0099918/2020 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell