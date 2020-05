Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Grillstand

Eisenach (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit vom Samstag, 02.05.2020, 18.30 Uhr bis heute früh, 04.00 Uhr, gewaltsam in einen Grillstand vor einem Baumarkt in der Straße 'Am Stadtweg' ein. Aus dem Verkaufsstand eines Gastronomieunternehmens entwendeten der oder die Täter gekühlte Wurst- und Fleischwaren, sowie alkoholfreie Getränke im Gesamtwert von ca. 500 Euro. Der Schaden am Imbiss beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0099731/2020 geben können. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell