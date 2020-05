Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Briefkasten gestohlen - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Am Abend des 01.05.2020, zwischen 19.30 Uhr und 22.00 Uhr, entwendeten Unbekannte einen Briefkasten eines Wohnhauses in der Goldbacher Straße. Durch das Abreißen des befestigten Postkastens entstand Sachschaden von ca. 50 Euro. Die Polizei in Gotha nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0098538/2020 entgegen. (mwi)

