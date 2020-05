Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verletzter Radfahrer unter Drogeneinfluss

Eisenach (ots)

Gestern Nachmittag, gegen 15.30 Uhr, befuhren ein 23-Jähriger und ein 54-Jähriger mit ihren Fahrrädern in entgegengesetzter Richtung einen Radweg in der Bernhard-von-Arnswald-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß beider Radfahrer, bei dem sich der 23-Jährige schwer verletzte. Er musste in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Behandlung gebracht werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand stand der junge Fahrradfahrer augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen. (mwi)

