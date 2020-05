Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Keller - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit vom Freitag, 01.05.2020, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 03.05.2020, 21.30 Uhr, einen Kellerverschlag in einem Mehrfamilienhaus in der Rosa-Luxemburg-Straße auf. Der oder die Täter entwendeten nach aktuellem Erkenntnisstand zwei Fahrräder und eine Box mit PC-Zubehör im geschätzten Gesamtwert von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0099246/2020 entgegen. (mwi)

