Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkohol verunfallt

Warza (Landkreis Gotha) (ots)

Eine Alkoholisierung von 0,80 Promille führte am Samstag um 16:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Westhäuser Straße in Warza. Der 54-jährige Führer eines VW verlor nach einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte an zwei geparkten Pkw einen Sachschaden von 5.000 Euro. Der Führerschein wurde vor Ort eingezogen und eine Blutentnahme im Krankenhaus Gotha veranlasst. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten. (ms)

