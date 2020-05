Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Im Tatzeitraum vom Donnerstag um 20 Uhr bis zum Samstagmittag versuchten unbekannte Täter in der Friedrichstraße / Ecke Schöne Allee in ein Bürogebäude einzubrechen. Hierbei verursachten diese einen Sachschaden von 5.000 Euro an vier verschiedenen Hauseingangstüren, welche allesamt massive Hebelspuren aufwiesen. Die robusten Türen hielten den oder die Täter jedoch vom Eindringen erfolgreich ab. Zeugen werden aufgefordert sich unter 03621/78-1124 mit der Bezugsnummer 98655 zu melden. (ms)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell