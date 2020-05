Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch - Zeugenaufruf

Apfelstädt(Landkreis Gotha) (ots)

In der Sülzenbrücker Straße in Apfelstädt wurde in der Zeit vom 1.Mai nach Ladenschluss bis zum Samstagmorgen 2 Uhr versucht eine, auf der Rückseite befindliche, Scheibe des Discounters einzuwerfen um in das Objekt zu gelangen. Die Sicherheitsverglasung hielt jedoch stand, so dass kein Beutegut entwendet werden konnte. Es entstand jedoch Sachschaden in vierstelliger Höhe. Als Einbruchswerkzeug wurde vor Ort eine Kanalschachtabdeckung ("Gulli"-Deckel) aufgefunden und zur Spurenarbeit sichergestellt. Die Herkunft konnte bisher noch nicht geklärt werden. Wo fehlt eine solche Abdeckung, bzw. wer hat zur Tatzeit Personen- oder Fahrzeugbewegungen am Tatobjekt wahrgenommen? Zeugen werden aufgefordert sich unter 03621/78-1124 mit der Bezugsnummer 98480 zu melden. (ms)

