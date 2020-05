Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Pkw

Gotha (ots)

Einen erheblichen Sachschaden von ca. 3.000 Euro verursachten unbekannte Täter am 1.Mai 2020 in der Zeit von 20 Uhr bis 22 Uhr an einem Audi A8, welcher in der Clara-Zetkin-Straße auf dem Parkplatz im Bereich des Kindergartens abgestellt war. Dieser wurde zerkratzt und durch Steinwürfe beschädigt. An den verwendeten Tatmitteln wurden Spuren gesichert, deren Auswertung noch aussteht. Zur Bezugsnummer 98377 werden daher Zeugen gesucht, welche Wahrnehmungen zur Sache gemacht haben. (ms)

