Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffinden eines Fahrrades

Goldbach (Landkreis Gotha) (ots)

Am Nachmittag des 01.Mai 2020 wurde ein rotes Mountainbike Meriva Kalahari 8 in der Nähe der Bornklinge in Goldbach herrenlos und nicht angeschlossen festgestellt. Das Fahrrad konnte vor Ort keinem Eigentümer zugeordnet werden, steht anhand der Individualnummer jedoch auch nicht in Fahndung. Das Mountainbike wurde sichergestellt und befindet sich bei der Polizei in Gotha. Der rechtmäßige Eigentümer wird gebeten sich unter 03621/78-1124 mit der Bezugsnummer 98226 zu melden. (ms)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell