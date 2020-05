Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kelleraufbruch

Gotha (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag den 1.Mai 2020 wurde in der Querstraße 12 in Gotha ein schwarzes Damenrad "Panther" aus einem verschlossenen Keller entwendet. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme vor Ort wurden Gegenstände des bisher unbekannten Täters am Tatort aufgefunden und sichergestellt. Außerdem kam ein Fährtenspürhund der Polizei zum Einsatz, welcher eine Spur aufnahm und durch die Stadt verfolgte. Die bisherige Erkenntnisse führten jedoch noch nicht zum Täter. Die Polizei Gotha bittet daher unter Angabe der Bezugsnummer 98155 um sachdienliche Angaben zum Verbleib des Fahrrades sowie zu verdächtigen Personenbewegungen unter 03621/78-1124. (ms)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell