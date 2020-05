Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Stoffbeutel mit Wertgegenständen gestohlen - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Nachmittag, gegen 15:30 Uhr, stahl ein unbekannter Täter/eine unbekannte Täterin in der Stadtilmer Straße einen orangefarbenen Stoffbeutel, welcher für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt an einem Zaun hing. Im Beutel befanden sich unter anderen ein Mobiltelefon der Marke IPhone, persönliche Dokumente und Bargeld. Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau, Telefon 03677/6010, unter der Bezugnummer 0098977. (aha)

