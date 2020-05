Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Anzeigen wegen Körperverletzungen

Geraberg, Frankenhain (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend, gegen 17:45 Uhr, schlug ein 48-Jähriger einem 59-Jährigen in Geraberg mehrfach ins Gesicht. Der Mann musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden, konnte aber wieder nach Hause gehen. In Frankenhain wurde vergangene Nacht, gegen 02:30 Uhr, ein 18-Jähriger von einem bislang unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen und verletzt. Die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau ermittelt in beiden Fällen wegen Körperverletzung. (aha)

