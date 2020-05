Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erheblicher Sachschaden infolge eines Ausweichmanövers

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend, gegen 22:00 Uhr, verlor ein 18-Jähriger in der Straße Am Obertunk die Kontrolle über seinen Pkw Honda, weil er einer Katze ausweichen wollte. Dabei kollidierte er mit einem am Straßenrand geparkten Audi und VW. Der Sachschaden allein an diesen Fahrzeugen wird auf zirka 15 Tausend Euro geschätzt. Der Honda war nicht mehr fahrbereit und wurde mit Totalschaden abgeschleppt. Der 18-Jährige und seine 20jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Über die Katze und ihren Verbleib liegen keine Erkenntnisse vor. (aha

