Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Scooter entwendet

Eisenach (ots)

Am Freitagabend stellte eine 61-Jährige gegen 22.00 Uhr ihren E-Scooter vor einem Mehrfamilienhaus in der Stedtfelder Straße ab. Am Samstagmorgen stellte die Frau gegen 05.30 Uhr fest, dass ihr E-Scooter entwendet wurde. Die Polizei sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. (mb)

