Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere beschädigte Briefkästen - Zeugen gesucht

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

In der vergangenen Nacht, zwischen 22:00 Uhr und 09:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in zwei Studentenwohnheimen in der Straße Am Ehrenberg mehrere Briekästen auf und verursachten Sachschaden von insgesamt zirka 1000,- Euro. Erkenntnisse, ob aus den Briefkästen auch Post gestohlen wurde, liegen gegenwärtig nicht vor. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau, Telefon 03677/6010, unter der Bezugnummer 0098620.(aha)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell