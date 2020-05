Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigungen an Pkw - Zeugen gesucht

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Vergangene Nacht beschädigten unbekannte Täter in der Gerhart-Hauptmann-Straße die Außenspiegel mehrerer, am Straßenrand geparkter Pkw. Bislang sind fünf Fahrzeuge betroffen. Der Schaden wird auf insgesamt zirka 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweisen zufolge sollen gegen 02:30 Uhr mehrere, vermutlich männliche, Personen die Außenspiegel abgeschlagen haben. In diesem Zusammenhang werden Zeugen und auch weitere Geschädigte gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau, Telefon 03677/6010, unter der Bezugnummer 0098621 in Verbindung zu setzen. (aha)

