Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch

Eisenach (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (29.04.), 17.00 Uhr, bis Freitag (01.05.), 13.00 Uhr, wurde versucht in mehrere Kellerverschläge in einem Mehrfamilienhaus An der Tongrube einzubrechen. Aus einem Abteil wurden Fahrradteile im Wert von ca. 50,- EUR entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter 03691/2610 entgegen. (mb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/2610

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell