Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Kellereinbruch

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 28.04.2020, 15.00 Uhr bis Donnerstag, 30.04.2020, 17.40 Uhr brachen Unbekannte zwei Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Konstantin-Ziolkowski-Straße auf. Durch die Täter wurden zwei Autoradios sowie Altkleider im Wert von 60 Euro entwendet. Zeugen werden gebeten, sich an das Telefon 03621/781124 unter der Bezugsnummer 0097881/2020 zu wenden. (ml)

